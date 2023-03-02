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Haberler Teknoloji Oyun LoL Sistem Gereksinimleri 2023: League of Legends (LoL) Kaç GB Yer Kaplar?
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LoL Sistem gereksinimleri 2023: League of Legends (LoL) kaç GB yer kaplar?

League of Legends oyunu çıktığından beri daima sahip olduğu özelliklerden biri, oyunun keyfini çıkarmak için harika bir bilgisayara ihtiyacınız olmamasıdır. Bununla birlikte, oyunun yapım şirketi Riot Games yıllar içinde oyunun grafik yönünü kademeli olarak güncellemiştir. Ayrıca her seferinde yeni parçacıklar eklemiş ve MOBA'sını kademeli olarak geliştirmiştir.

LoL Sistem Gereksinimleri 2023: League of Legends (LoL) Kaç GB Yer Kaplar?
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LOL Sistem Gereksinimleri

League of Legends, dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan çok popüler bir oyundur. Oynamak için bir dizi gereksinimi karşılamanız gerekir. Öncelikle minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayara sahip olmalısınız. Bunlar aşırı performans isteyen özellikler değildir ve çoğu modern bilgisayar bunları karşılayabilmelidir. İkincisi, League of Legends web sitesinde bir hesap oluşturmanız gerekir. Bu hesap ücretsizdir ve oluşturulması yalnızca birkaç dakika sürer. Üçüncü olarak ise League of Legends oyununu indirmelisiniz. Ayrıca oyun da ücretsizdir ve Windows ve Mac için kullanılabilir. Bu gereksinimler karşılandığında League of Legends oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu başlıkta Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın League of Legends'ı sorunsuz çalıştırabilmesi için minimum ve önerilen gereksinimleri sunmaktayız. Yalnızca minimum gereksinimleri karşılıyorsanız bazı performans sorunları yaşayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca Microsoft Windows'un yalnızca orijinal sürümlerinin League of Legends oynamak için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir. LOL kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız aşağıdaki LOL sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows XP veya Vista
  • İşlemci: 2 GHz
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Sabit disk alanı: 750 MB
  • Grafik kartı: DirectX 9.0 uyumlu

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows XP veya Vista
  • İşlemci: 3 GHz
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Sabit disk alanı: 750 MB
  • Grafik kartı: DirectX 9.0 uyumlu, Geforce 8800 veya benzeri

Bu gereksinimleri karşılıyorsanız oyunu aşağıdaki desteklenen çözünürlüklerden herhangi birinde oynayabilirsiniz.

  • 1280x720
  • 1920x1080
  • 2560x1440
  • 3840x2160

League of Legends için minimum indirme hızı 3 Mbps'dir, bu da oynamak için minimum 3 Mbps indirme hızına sahip bir internet bağlantınızın olması gerektiği anlamına gelir. Daha yavaş bir bağlantınız varsa oynamaya çalışırken gecikme ve diğer sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

LOL Kaç GB Ram İstiyor?

LoL oynamak için minimum özellikler Windows Vista'dan itibaren 2 GB ram tavsiye edilse de League of Legends 1 GB ram ile de oynanabiliyor. Windows ile ilgili olarak oyunun Windows XP'den (Service Pack 2 veya 3 ile) Windows 10'a kadar oynanabileceğini de açıklığa kavuşturmak gerekir. League of Legends, her oyun saati için 70 MB ila 100 MB İnternet tüketebilir.

League of Legends Kaç GB Yer Kaplar?

League of Legends'ın ağırlığı 5 gigabayttan biraz fazladır, ancak video oyunu istemcisini ilk kez başlattığımızda toplamda 10 gigabayttan fazla ağırlığa sahip olabilecek en son güncellemeleri yüklememiz istenecektir. iOS ve Android gibi mobil cihazlar için dosya 2-3 GB boyutundadır, ancak 4 GB'ı aşan başka indirmeler gerektirir. Bu nedenle en az 8 GB sabit disk depolama alanına ihtiyacınız vardır.

League of Legends, platformlar arası bir oyundur, yani birden fazla işletim sisteminde oynanabilir. Oyun şu anda Windows, macOS ve Linux'u desteklemektedir. Oyuncuların hesaplarına bağlanmasına ve mobil cihazlarında oynamasına izin veren Android ve iOS için bir sistem de mevcuttur. Ek olarak oyun şu anda aşağıdaki dilleri desteklemektedir.

  • İngilizce
  • Fransızca
  • Almanca
  • İtalyan
  • İspanyol
  • Lehçe
  • Portekizce
  • Türkçe
  • Rusça
  • Japonca
  • Korece

Genel olarak League of Legends oynamanın gerekliliklerini karşılamak çok da zor değil. Ancak, rekabetçi olmak istiyorsanız güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. İyi haber şu ki gerekli donanıma sahip olduğunuzda saatlerce ücretsiz oyunun tadını çıkarabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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