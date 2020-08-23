Louisiana'da polis bir siyahiyi vurarak öldürdü

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Cuma gecesi Lafayette'de yaşanan olayın videosu ortaya çıkarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU),polisin silahlı müdahalesini "siyahi bir kişiye karşı korkunç ve ölümcül polis şiddeti" sözleriyle nitelendirdi ve soruşturma çağrısında bulundu.

Louisiana eyalet polisi, cuma gecesi memurların bir markette bıçakla kargaşa yarattığı için yaya takip ettiği 31 yaşındaki Trayford Pellerin'in elinde bıçakla başka bir dükkana girmeye çalışması üzerine vurulduğunu açıkladı.

Pellerin'in ölümü üzerine bölgede dün protesto gösterileri düzenlendi. Polis, gece kalabalığı dağıtmak için sis bombası kullandı.

Anne Michelle Pellerin, oğlunun sosyal kaygı rahatsızlığı nedeniyle yılbaşında profesyonel yardım aldığını, topluluk içinde endişeye kapıldığını ve memurlardan korkmuş olabileceğini söyledi.

Michelle Pellerin'in avukatlarının Trayford Pellerin'in ölümüyle ilgili dava açmayı planladığı belirtildi.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.