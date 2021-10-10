Lübnan ve Ürdün arasında 'iş birliği' görüşmesi 0:00 / 0:00

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Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Kral 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Amman'daki El-Huseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Kral 2. Abdullah, kabulde, ülkesinin daima Lübnan'ın ve kardeş halkının yanında olduğunu söyledi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Kraliyet Ofisi Müdürü Dr. Cafer Hassan'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve farklı konularda iş birliğini genişletme mekanizmalarının yanı sıra bölgede yaşanan krizler ve bu krizlere siyasi çözüm bulma çabaları ele alındı.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esad rejimi Enerji bakanları, 8 Eylül'de Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Son olarak 6 Ekim'e Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati, Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Esad rejiminin Elektrik Bakanı Gassan ez-Zamil yine Amman'da bir araya gelmiş ve Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik tedariki konusunda üç ülkenin anlaştığı duyurulmuştu. Görüşmede, Ürdün ile Suriye arasındaki elektrik bağlantı hattının yeniden aktif hale getirilmesi için bir çalışma planı ortaya konulmuştu.

Ürdün ve Suriye arasında 2001'den bu yana 400 kilovoltluk bir elektrik hattı bulunuyor. Ancak bağlantı hattı teknik nedenlerden dolayı 2012'nin ortalarından beri hizmet dışı.

Suriye ve Lübnan arasında ise 400, 230 ve 66 kilovoltluk çeşitli enerji hatları bulunuyor.