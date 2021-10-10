Lübnan ve Ürdün arasında 'iş birliği' görüşmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la "iş birliğini genişletmeyi" görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah ile ikili ilişkileri ve farklı konularda iş birliğini genişletme mekanizmalarını ele aldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la
Lübnan ve Ürdün arasında 'iş birliği' görüşmesi
0:00 / 0:00
AA

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Kral 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Amman'daki El-Huseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Kral 2. Abdullah, kabulde, ülkesinin daima Lübnan'ın ve kardeş halkının yanında olduğunu söyledi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Kraliyet Ofisi Müdürü Dr. Cafer Hassan'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve farklı konularda iş birliğini genişletme mekanizmalarının yanı sıra bölgede yaşanan krizler ve bu krizlere siyasi çözüm bulma çabaları ele alındı.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esad rejimi Enerji bakanları, 8 Eylül'de Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Son olarak 6 Ekim'e Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati, Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Esad rejiminin Elektrik Bakanı Gassan ez-Zamil yine Amman'da bir araya gelmiş ve Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik tedariki konusunda üç ülkenin anlaştığı duyurulmuştu. Görüşmede, Ürdün ile Suriye arasındaki elektrik bağlantı hattının yeniden aktif hale getirilmesi için bir çalışma planı ortaya konulmuştu.

Ürdün ve Suriye arasında 2001'den bu yana 400 kilovoltluk bir elektrik hattı bulunuyor. Ancak bağlantı hattı teknik nedenlerden dolayı 2012'nin ortalarından beri hizmet dışı.

Suriye ve Lübnan arasında ise 400, 230 ve 66 kilovoltluk çeşitli enerji hatları bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brüksel'de binlerce kişi Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü
DÜNYA Brüksel'de binlerce kişi iklim değişikliği için ...
SON DAKİKA: Karanlığa gömülen Lübnan'da orduya ait stoklardaki yakıtla birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak
DÜNYA Karanlığa gömülen Lübnan'da yeniden elektrik hizmeti!
SON DAKİKA: Çekya Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!
DÜNYA Çekya Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!
SON DAKİKA: Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil’de protesto düzenledi
DÜNYA Afgan kadınlardan protesto!
Tayvan liderinden Çin'in baskılarına eleştiri - Haberler
DÜNYA Tayvan liderinden Çin'in baskılarına eleştiri
SON DAKİKA: Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü var!
DÜNYA Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!
SON DAKİKA: İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti
DÜNYA İtalya'da "Yeşil Geçiş" protestosu!
SON DAKİKA: La Palma'daki yanardağ 19 Eylül'den bu yana aktif: Lavlarıyla bir kez daha geceyi aydınlattı!
DÜNYA La Palma'daki yanardağ lavlarıyla geceyi aydınlattı!
SON DAKİKA: Iraklılar, sandık başında - Haberler
DÜNYA Irak'ta oy verme işlemi tamamlandı
Bolivya'da sağlık çalışanlarını taşıyan askeri uçak düştü: 6 ölü
DÜNYA Bolivya'da askeri uçak düştü: 6 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.