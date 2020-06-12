Lübnan'da dolardaki ani yükseliş halkı sokağa döktü

AA

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Trablusşam, güneydeki Sayda ve Sur ile diğer birçok bölgede, akşam saatlerinden itibaren sokaklara dökülen yüzlerce Lübnanlı, lastik ve çöp konteynerleri yakarak yolları trafiğe kapattı.

Doların son iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin Lübnan lirasının üzerine çıktığına ve artan işsizlik ile hayat pahalılığına dikkati çeken protestocular, bu durumdan sorumlu tuttukları hükümet ve Merkez Bankası aleyhinde sloganlar attı.

Öfkeli protestocuların eylemleri, ordu ve emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında "devrim" sloganları eşliğinde devam ediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Halkın sokağa dökülmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Lübnan lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybının sosyal medyada abartılı şekilde gösterildiğini belirtti.

Ülkede faaliyet gösteren tüm döviz işletmelerinin, Merkez Bankası'ndan bir Amerikan dolarını 3 bin 850 Lübnan lirasına alabileceklerini ve bunun daha sonra aşamalı olarak 3 bin 200 Lübnan lirasına kadar gerileyeceğini aktaran Selame, ruhsatlı işletmelerin Merkez Bankası'na döviz ihtiyacının gerekçesini belirtmesi halinde 48 saat içinde bu işletmelere havale yapılacağını kaydetti.

Selame, ruhsatı olmadan döviz alışverişi yapanlar hakkında ise yasal işlem yapılacağını bildirdi.

PROTESTOCULAR MERKEZ BANKASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi nedeniyle sokağa inen protestocular, başkent Beyrut'taki Merkez Bankası'na girmeye çalıştı.

Ülkede devam eden ekonomik kriz sonucu doların son iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin Lübnan lirasının üzerine çıkmasının ardından akşam saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer birçok bölgede sokağa inen protestocular, yaktıkları lastik ve çöp konteynerleriyle yolları trafiğe kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Başkentin Hamra Caddesi'nde yer alan Merkez Bankası'na girme girişiminde bulunan eylemciler, bahçenin büyük demir kapısını aşarak içeri girmeye çalıştı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldılar.

Beyrut şehir merkezindeki Hükümet Sarayı'nın önünde yangınlar çıkaran ve çevredeki iş yerlerine zarar veren eylemciler, güvenlik güçlerininin müdahalesiyle karşılaştı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam kentindeki gösterilerde yaralanan 33 kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığı, 8 yaralının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, başkent Beyrut'taki Riyad Sulh Meydanı'nda da sağlık müdahalelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Onlarca motorlu bir araya gelerek oluşturduğu konvoylarla, korna sesleri eşliğinde şehir merkezinde tur atarak eylem yapıyor.

Ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttukları parlamentodaki siyasi partileri ve Merkez Bankası'nı protesto eden vatandaşlar, sokaktan geri çekilmeyeceği sloganları atıyor.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş bulunuyor.

Birkaç aydan bu yana yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç aydan beri karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.