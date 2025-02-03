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        Haberler Dünya Lübnan'da Esad'dan kalan yer isimleri değiştiriliyor | Dış Haberler

        Lübnan'da Esad'dan kalan yer isimleri değiştiriliyor

        Lübnan'da Hafız Esad ve Beşar Esad'ı hatırlatan yer isimleri değiştiriliyor. Alınan karara göre meydan, cadde ve benzeri yerlerin isimlerinde değişikliğe gidiliyor.

        Giriş: 03.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:04
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        Lübnan'da Esad'dan kalan yer isimleri değiştiriliyor
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        Lübnan yetkilileri, eski Suriye rejimini hatırlatan cadde ve meydanların isimlerini değiştirme çalışmalarına başladı. Özellikle merhum Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın adını taşıyan ana yollar, caddeler ve meydanlar bu değişiklik kapsamında yer alıyor.

        Kaynaklara göre, isimlerin kaldırılma süreci geçtiğimiz ay başladı ve ilk olarak Cebel Lübnan bölgesindeki Mdeirej-Hamanna ile Bzebdine arasındaki yolun adı değiştirildi. Yetkililer, bu adımın, Suriye dönemine işaret eden tüm simgelere uygulanacağını belirtiyor.

        İsim Değişikliğinin Hukuki Süreci

        Cebel Lübnan Valisi Muhammed Mekkavi, isim değişikliklerinin belirli prosedürlere tabi olduğunu belirterek, “Cadde ve yolların isimlerinin değiştirilmesi, ilgili belediyelerin inisiyatifiyle başlamalıdır” dedi. Mevzuata göre, belediye meclisleri isim değişikliği talebini valiliğe iletiyor, valinin onaylaması durumunda İçişleri Bakanlığı’na gönderiliyor ve nihai karar burada alınıyor.

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        Hafız Esad Caddesi’nin İsminin Değiştirilmesine Hizbullah’a Yakın Belediyelerden Tepki

        Beyrut Uluslararası Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayan “Hafız Esad Caddesi”nin isminin değiştirilmesine yönelik girişimler, özellikle Güney Beyrut’taki Hizbullah’a yakın belediyeler tarafından reddediliyor. Gubeyri ve Burc el-Barajneh belediyeleri, Suriye rejimi ile olan güçlü ittifak nedeniyle değişikliğe karşı çıkıyor.

        Güney Beyrut Belediyeler Birliği’nden bir kaynak, “Hafız Esad Caddesi’nin adını kaldırmaya yönelik girişimin arkasında gizli niyetler olduğunu” savunarak, bu konunun şu ana kadar belediye birliği ya da ilgili belediyeler tarafından gündeme alınmadığını belirtti.

        Aynı kaynak, “Bu caddeye Hafız Esad’ın adını veren kişi merhum Başbakan Refik Hariri’ydi ve karar resmi bir törenle ilan edilmişti” diyerek, değişiklik girişimlerinin Lübnan’ın iç savaş sonrası sürecine ve İsrail’e karşı direnişine yönelik bir hamle olduğunu öne sürdü. Suriye’nin 2000 yılında Güney Lübnan’ın kurtuluşundaki rolüne dikkat çekerek, bu dönemin Lübnan açısından hala önemli olduğunu vurguladı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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