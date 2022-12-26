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Lucas Torreira'dan tepkilere flaş yanıt

Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık iki yıl aranın ardından liderliğe oturan Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kartı nedeniyle kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi

Lucas Torreira'dan tepkilere flaş yanıt
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devralan Galatasaray'da bir yandan sevinç yaşanırken diğer yandan Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart tatları kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı oyuncusu gördüğü sarı kart ile taraftarın tepkisini çekti.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Torreira, yerini son anlarda Sergio Oliveira'ya bıraktı. Oyundan çıkarken zaman geçirmeye yönelik yavaş davrandığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.

İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart sınırında bulunan Torreira, cezalı duruma düştü ve ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Uruguaylı futbolcusuna sitemde bulundu. Tecrübeli orta saha saha kenarına geldiğinde onu karşılayan Buruk oyuncusuyla bir süre konuştu.

"BEN DE İNSANIM"

Lucas Torreira gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi. Uruguaylı yıldız paylaşımında "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"CEZALI OYUNCULARI GÖTÜRMÜYORUZ"

Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sarı kart görmesinin ardından Uruguaylı oyuncuyla arasında geçen diyaloğun sorulması üzerine konuştu ve, "Sinirlenmemin nedeni daha önce bir kez daha benzer bir kart görmesi. Kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkarmak istemesine rağmen ortadan çıkmayı istemesiyle kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar ve oyuncular kart görmekle ilgili plan yapar ancak bu tür bir şeyimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Torreira'yı cezalı olmasına rağmen Sivas'a götürüp götürmeyecekleriyle ilgili soru üzerine 49 yaşındaki teknik adam, "Cezalı oyuncuları bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak." şeklinde görüş belirtti.

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