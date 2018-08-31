Lugano - Zürich maçı öncesi rakamlar

Lugano ve Zürich, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 5 puanlı Lugano 8. sırada bulunuyor, Zürich 8 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Lugano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zürich, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 511. İddaa'da Lugano kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Zürich kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lugano son haftadaki Zürich müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Zürich, Lugano karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lugano, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Zürich, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zürich 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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