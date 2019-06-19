İspanya Milli Takımı, şok bir kararla sarsıldı. Boğalar'ın teknik direktörü Luis Enrique, ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Luis Enrique durumunu netleştirdi. Kendisi artık milli takımımızın teknik direktörlüğünü yapmayacak" ifadelerini kullandı. Enrique'nin yerine İspanya Milli Takımı'nın başına yardımcı antrenörlük görevindeki Robert Moreno getirildi.

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