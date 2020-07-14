Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, devre arasında altyapısından yetiştiği Köln ile transfer görüşmesi yaptığını söyledi. Köln ile anlaşamadığını kaydeden Podolski, "Kariyerim biter bitmez bir iş yapmama gerek yok. Köln'e dönebilirim ama tek seçeneğim de bu değil. Teklifin ve bana önerilen pozisyonun uyması lazım. Ocak ayında Köln ile görüştüm. Sonrasında herhangi bir görüşme olmadı. Korona sonrasında endişeler oldu, bunu anlıyorum." dedi.

Köln'e geri dönmek için kendini zorlamayacağını belirten Alman yıldız, "Lukas Podolski Köln'ün taraftarı, ona bir şey verelim, gitsin U12'de yardımcı antrenör olsun' diye bir yaklaşım olmasını istemiyorum. Oturup konuşmak lazım. Nerede destek verebilirim, onu görmek lazım. Yoksa başka seçeneklerim de olur." ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski, Antalyaspor'da 11 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.