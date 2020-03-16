Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da Lukas Podolski mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Kümede kalma savaşına değinen Podolski "Çok kritik 3 puan aldık, alttaki takımların kazanması bizi strese sokmuştu ama bunun üstesinden geldik, aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımı mağlup ettiklerini vurgulayan Podolski, "Çok güzel bir ülkeniz var, huzurlu bir ülkede oynuyorum. 8 maçtır yenilmiyoruz ama puanlar da kaybettik. Şampiyonluk isteyen bir takıma karşı oynadık, biz de bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İnsanlar maçtan sonra hangi takım üst sıralarda olmayı hak ediyor diye sorabilirler." diye konuştu.

KORONAVİRÜS YORUMU

Türkiye'nin koronavirüsten diğer ülkelere göre daha az etkilendiğini söyleyen Lukas Podolski, "Çok güzel bir ülkeniz var. Koronavirüs için ne diyebilirim ki, dünya üzerinde devam eden bir kriz var. Türkiye daha az etkileniyor. Huzurlu bir hayat var ama taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. Taraftarımızı özledik. Umarım dünya bu krizi bir an önce atlatır." ifadelerini kullandı.