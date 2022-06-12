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Geçtiğimiz ay kripto para piyasasına TerraUSD (UST) ve LUNA kripto paralarında yaşanan çöküş damga vurmuştu. Sabit coin olan UST'nin 1 dolarlık hedef değerinde sabit kalamamasıyla büyük bir panik yaşanmış, bu panik Terra ağının yerel parası LUNA'nın da çöküşüne yol açtı.

Bu iki paradaki yatırımcının toplam kaybı 60 milyar doları bulurken Terra ağının yaratıcısı Terraform Labs'in (TFL) Kurucusu Do Kwon'a başta Güney Kore ve ABD'de olmak üzere dünyanın dört bir yanında soruşturma açıldı.

OFİSİNİ KAPATTIĞI ANLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta ise çöküş öncesi Do Kwon'un 2 milyar doları aşkın LUNA satışı yaptığı iddia edildi. Bu iddia hızlı bir şekilde yayıldı çünkü daha önce de Do Kwon'un çöküşten kısa bir süre önce Güney Kore ofisini kapattığı ortaya çıkmıştı.

Ancak Do Kwon bu iddiaları reddetti. Do Kwon bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamda "Bu bariz olmalı ancak 2.7 milyar dolar kazanç elde ettiğim iddiası kategorik olarak yanlıştır. Son 2 yılda kazandığım tek şey TFL'den aldığım nominal maaştır. Kurucu tokenlerımın çoğunu almayı reddettim çünkü paraya ihtiyacım yoktu ve 'çok fazla parası var' şeklinde hedef gösterilmek istemedim" ifadelerini kullandı.

'MAĞDURU OYNAMAK İSTEMEDİM'

Açıklamasının yeterince açık olduğunu umduğunu belirten Do Kwon "Mağduru oynuyormuş gibi görünmemek için çok konuşmak istemiyordum ancak çöküş sırasında ben de sahip olduklarımın çoğunu kaybettim. Bir çok kez söylediğim gibi parayı çok önemsemiyorum" dedi.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 12, 2022

KAYBETTİRMEYE DOYMUYOR

Bu arada Do Kwon'un yine başını çektiği bazı geliştiriciler LUNA kripto parasını yeniden hayata geçirmeyi deniyor. Çöküşün ardından kripto para borsalarının tamamı LUNA işlemlerini durdurmuştu. Ancak yapılan girişimler sonrası 'yeni LUNA' 28 Mayıs'tan itibaren çeşitli borsalarda listelenmeye başladı.

Yeni LUNA 28 Mayıs'ta 19.50 dolarlık değere ulaşmasının ardından çok hızlı bir düşüşe geçti. Bugün itibarıyla ise 2.66 dolara kadar geriledi.