Luyindama'ya ceza geliyor!

Galatasaray'ın Standart Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama, önceki gün Belçika'da yaptıklarıyla gündem olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, eski takımına ve taraftarlarına veda için gittiği Anderlecht maçının sonunda elinde mikrofonla tezahüratlar yaparken birden rotasını rakip takım tribünlerine çevirmiş ve "O.... Anderlecht" diye bağırıp el hareketi yapmıştı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Liege polisi, yıldız oyuncunun bu hareketleri üzerine soruşturma başlattı. Luyindama'ya 250 ila 5 bin Euro arasında para cezası ve 3 aydan 5 yıla kadar stadyuma giriş yasağı verileceği ifade edildi.