Luzern - Lugano maçı ne zaman?

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Luzern, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lugano takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Ev sahibi Luzern, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lugano son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 384 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Luzern kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Lugano sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Luzern son hafta oynanan Lugano maçında 0-0 berabere kaldı.

Lugano, Luzern karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Luzern, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Lugano, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lugano, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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