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        Haberler Bilgi Magazin LVBEL C5 kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur tutuklandı mı, neden?

        Lvbel C5 kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur tutuklandı mı, neden?

        Lvbel C5 lakabıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur hayatı ile ilgili sorgulamalar arttı. Son dönemde 'HavHavHav' isimli şarkısıyla gündemde olan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki Lvbel C5 kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur tutuklandı mı, neden?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:08
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        Lvbel C5 tutuklanmasıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur bir dönem 'HavHavHav' şarkısıyla gündemden düşmemişti. Rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, şarkılarında kullandığı sözlerle emniyetin takibine takıldı. Peki LVBEL C5 kimdir, kaç yaşında ve nereli, Süleyman Burak Bodur neden tutulandı?

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        ÜNLÜ RAPÇİ Lvbel C5 TUTUKLANDI

        Sahne adı Lvbel C5 olan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklandı

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; son dönemde 'HavHavHav' isimli şarkısıyla gündemde olan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

        Ünlü rapçi, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Süleyman Burak Bodur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

        LVBEL C5 KİMDİR?

        LVBEL C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi.

        2019’da yayımladığı “Drop” adlı parçasıyla ilk defa dikkatleri üzerine çeken genç rapçi, 2021’de Batuflex iş birliğiyle yayınladığı “Ralli” ile Türkiye listelerinde zirveye yerleşti.

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        Ertesi yıl, müzikal olgunluğunu sergilediği ilk albümü C5MODE’ü dinleyicilerle buluşturan Lvbel C5, 2023’te “Gaz Pedal” ve “DACIA” adlı single’larıyla popülerliğini pekiştirdi.

        LVBEL C5'in single'ları arasında ise 10 Numara, İzledi Mahalle, İstanbul, Sorun, Aynen Öyle, Zor, Ne, Sezen Aksu ve 2025 yılına damgasını vuran Havhavhav da var.

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