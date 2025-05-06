Lvbel C5 kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur tutuklandı mı, neden?

Lvbel C5 tutuklanmasıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur bir dönem 'HavHavHav' şarkısıyla gündemden düşmemişti. Rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, şarkılarında kullandığı sözlerle emniyetin takibine takıldı. Peki LVBEL C5 kimdir, kaç yaşında ve nereli, Süleyman Burak Bodur neden tutulandı?