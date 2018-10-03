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Lyon: 2 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan ve Manchester City'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Lyon ilk hafta mücadelesinde Hoffenheim'la 2-2 berabere kalan Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Fransız temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçta 2 dakikada bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. Lyon - Shakhtar Donetsk maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

03 Ekim 2018 Çarşamba, 00:35 | Güncelleme:

Bruno Genesio'nun çalıştırdığı Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta müsabakalarının en ilginç sonucuna imza atmıştı. Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de rekor şampiyonluğa ulaşan Manchester City'ye konuk olan Fransız temsilcisi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Lyon'un F Grubu'ndaki ikinci rakibi ise Paulo Fonseca yönetimindeki Shakhtar Donetsk oldu. İlk bölümünde gol olmayan maçın 44. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. Ismaily'nin ortasında rakip fileleri havalandıran Junior Moraes takımının ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitmeisni sağladı.

Mücadelede 55. dakika oynanırken Moraes bir kez daha sahne aldı. Alan Patrick'in asistini iyi değerlendiren yıldız futbolcu skoru 2-0'a getirdi ve Fransa'da soğuk duş etkisi yarattı!

Maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde Lyon farkı 1'e indirdi. Nabil Fekir'in asistinde golü atan isim Moussa Dembele oldu.

Mücadelede farkı 1'e indiren Lyon, golden sonra da gol arayışlarını sürdürdü ve 2 dakika sonra beraberliği yakaladı. Houssem Aouar'ın asistini gole çeviren Leo Dubois, skoru 2-2'ye getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Lyon bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Shakhtar Donetsk ise 2. maç sonunda da galibiyetle tanışamadı.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU 

Takımlar O G B M A Y Av P
Olympique Lyon 2 1 1 0 4 3 +1 4
Manchester City 2 1 0 1 3 3 0 3
Shakhtar Donetsk 2 0 2 0 4 4 0 2
Hoffenheim 2 0 1 1 3 4 -1 1

LYON - SHAKHTAR DONETSK

LYON: Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois, Ferland Mendy, Houssem Aouar, Nabil Fekir, Tanguy Ndombele, Lucas Tousart, Moussa Dembele, Bertrand Traore

SHAKHTAR DONETSK: Andriy Pyatov, Sergiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Ismaily, Yaroslav Rakitskiy, Taras Stepanenko, Marlos Bonfim, Alan Patrick, Maycon, Taison, Junior Moraes

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Olympique Lyon   Shakhtar Donetsk
52 % Topla Oynama Yüzdesi 48 %
7 İsabetli Şut Sayısı 7
6 İsabetsiz Şut Sayısı 7
3 Korner 4
11 Faul 16
7 Ofsayt 1


STAT: Parc Olympique Lyonnais

 

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