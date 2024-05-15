Macaristan Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu

Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Macaristan Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Kadroda dikkat çeken isimler var Onlardan biri 34 yaşındaki kaleci Peter Gulacsi... Eski Fenerbahçeli futbolcu Atilla Szalai de kadroda kendine yer buldu.