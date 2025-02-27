Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile karşılaşıyor. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının yayıncı kuruluşu ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Peki, "Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı öncesinde çıkan detaylar...
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti. İsrail temsilcisi Maccabi Playtika EuroLeague'de 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor. Peki, "Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı tarihi...
MACCABI PLAYTIKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı 27 Şubat Perşembe bu akşam saat 23.00’te oynanacak.
MACCABI PLAYTIKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Emilio Perez, Uros Nikolic, Steve Bittner hakem üçlüsü yönetecek.