Maden işçileri Kovid-19 şüphesiyle yurda yerleştirildi - KASTAMONU

AA

İlçede faaliyet gösteren bir maden firmasının 2 çalışanı, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.Bu kişilerle aynı ortamda çalışan ve temasta bulunan 8 kişi ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'nda karantinada tutuluyor.Bu arada fabrikada çalışan 109 işçi de tedbir amaçlı aynı yurtta gözlem altına alındı. Koronavirüs testi yapılacak işçilerden testi negatif çıkanlar, gözlem süresi boyunca yurttan işe gidecek.Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden firmasında çalışan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekiplerinin hızla çalışma başlattığını söyledi.Henüz başka vakaya rastlanmadığına işaret eden Uçar, "Şirket, üretim faaliyetlerine İl Sağlık Müdürlüğünün denetimi ve yetkili sağlık kuruluşlarının aldığı karar ve tavsiyeler doğrultusunda devam etmektedir. Pozitif iki vaka ile temas etmiş olabileceği düşünülen kişiler tedbiren yurtta 14 gün konuk edilecek." dedi.