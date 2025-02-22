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        Haberler Gündem Acılı anne-baba sessizliğini bozdu - Öne Çıkan Haberler

        Acılı anne-baba sessizliğini bozdu

        İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet, Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet'in acılı annesi Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu. Minguzzi, "En ağır cezaları almalarını bekliyorum. Cani canidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 23:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:49
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        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
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        İstanbul Kadıköy'de kan donduran bir olay meydana gelmişti. 24 Ocak'ta 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları, kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için Tarihi Salı Pazarı'na gitmişti. Bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek Mattia Ahmet Minguzzi laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde yanıt verdi. Sözlü tartışmanın ardından taraflar pazarda bir kez daha karşılaşmıştı.

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        CEZAEVİNE YOLLANDI

        Şüpheli B.B. (15), Mattia'ya bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Mattia hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine yollandı.

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        ACILI ANNE KONUŞTU

        Derin keder içindeki anne baba ilk kez Show Haber ekibinin sorularını yanıtladı. Çocuğunu hayattan ayıran vicdansızın cezasını bulmasını beklediklerini belirten acılı anne Yasemin Minguzzi şöyle konuştu:

        "Kaşını, gözünü, doğum lekeli gözünü öptüm, öyle veda ettim oğluma. Alnından öptüm. Bu dünyada yaşamıyorum şu anda, bir ruh gibiyim. Ondan geri kalan sadece çocuğumun saçı, bir tutam saç. Hala kokusu var, her gün bunu kokluyorum. En ağır cezaları almalarını bekliyorum. Cani canidir"

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        #haberler
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