Pınar Deniz ve eşi Kaan Yıldırım, adalet çağrısını paylaştı

24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nun oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Genç çocuk, saldırıda beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Mattia Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren B.B. ve U.B. isimli iki kişi yakalanarak tutuklandı. Yapılan incelemelerde, saldırganların sabıkalı olduğu belirlendi. İki şahıs, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM

Acılı anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından oğlunun adaletini sağlamak için mücadele edeceğini duyurduğu şu paylaşımda bulundu; "Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım."

Yasemin Minguzzi’nin paylaşımına; ünlü isimlerden destek mesajları geldi. Yakın zamanda anne ve baba olmanın heyecanını yaşayacak olan ünlü oyuncu Pınar Deniz ile eşi Kaan Yıldırım, Minguzzi’nin paylaşımını kendi hesaplarından paylaşarak destek verdi.