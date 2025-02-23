Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı beyaza büründü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü
Giriş: 23.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:06
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü.
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Hobit evleri ve ağaçlar karla kaplandı.
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Geyikler ise karlı ortamda sürü halinde gezinirken görüldü.
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Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla da görüntülendi.
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