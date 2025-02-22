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        Haberler Gündem Eğitim Liselerde yeni dönem başlıyor

        Liselerde yeni dönem başlıyor

        Yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık sınırlarını güncelleyerek başarısız öğrenciler için "sözleşme" şartı getirdi. Düzenleme, öğretmen ile yönetici eğitimleri, öğrenci devamsızlık kuralları, diploma işlemleri, yabancı uyruklu öğrencilerde denklik gibi birçok başlığı içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:38
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        Liselerde yeni dönem başlıyor
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        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.

        Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar yıllık olarak izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve izleme-değerlendirme sonucunda gerekli başarıyı gösteremeyen okullar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamından çıkarılacak.

        BAŞARISIZ SAYILAN ÖĞRENCİLERE 'SÖZLEŞME' ŞARTI

        Yönetmeliğe göre, birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40,

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        Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60,

        Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı

        olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık

        süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

        Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç, devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek.

        Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı olan öğrenciler, bir

        sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.

        TEMALAR ARASI GEÇİŞ EYLÜL-EKİM AYLARININ SON HAFTASI YAPILACAK

        Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde herhangi bir temadan farklı bir temaya

        geçiş yapılabilmesi için boş kontenjan olmasına bağlı olarak, öğrencinin okuduğu temanın

        9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim

        aylarının son haftasında yapılacak sınıf seviyesine uygun ve temaya özel yetenek sınavı ile

        temaya ait alan derslerinden sorumlu olarak geçiş yapılabilecek. Bu tarihten sonra farklı temalar

        arasında geçiş yapılamayacak.

        BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KATILAMAYACAK ÖĞRENCİLER RAPOR ALACAK

        Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle

        bazı etkinliklere katılamayacak öğrenciler, rapor almak zorunda kalacak. Ayrıca raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya özel eğitim ihtiyaçlarının beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekecek.

        Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinden yapılacak sorumluluk sınavları

        yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacak.

        12'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SINIF TEKRARI

        Ders başarısızlığı nedeniyle okuldan mezun olamayan 12'nci sınıf öğrencilerinden

        sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrarı yapacak. Sınıf tekrarı etmek istemeyen öğrencilerden daha önce sınıf tekrarı edenler bir, sınıf

        tekrar etmemiş olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girecek.

        Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınacak. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek, kayıtlarının Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine alınması istenecek.

        DİPLOMA YERİNE ÖĞRENİM DURUM BELGESİ

        Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda

        yenisi düzenlenmeyecek, bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenlenecek.

        Yabancı uyruklu öğrencilerden denklik ile Türkiye'de öğrenim görmek isteyenler, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırıp aynı okulda ders kesimine kadar öğrenim görmeleri hâlinde diploma almaya hak kazanacak.

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