Liselerde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar yıllık olarak izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve izleme-değerlendirme sonucunda gerekli başarıyı gösteremeyen okullar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamından çıkarılacak.

BAŞARISIZ SAYILAN ÖĞRENCİLERE 'SÖZLEŞME' ŞARTI

Yönetmeliğe göre, birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40,

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Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60,

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı

olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık

süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç, devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı olan öğrenciler, bir

sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.

TEMALAR ARASI GEÇİŞ EYLÜL-EKİM AYLARININ SON HAFTASI YAPILACAK

Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde herhangi bir temadan farklı bir temaya

geçiş yapılabilmesi için boş kontenjan olmasına bağlı olarak, öğrencinin okuduğu temanın

9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim