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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA sıralaması güncellendi! İlk 50'ye giren tek Türk takımı Fenerbahçe - Futbol Haberleri

        UEFA sıralamasında ilk 50'ye giren tek Türk takımı Fenerbahçe

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Türkiye'den sadece Fenerbahçe ilk 50'de yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:45
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        Avrupa kupalarında son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi.

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        UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yeri değişti.

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        Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden tek Türk ekibi Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk temsilcisi oldu.

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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, sıralamadaki yerini daha üst basamaklara çıkarma ihtimali bulunuyor.

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        UEFA'da 2024-2025 sezonu öncesinde 53. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 46. sıraya yükseldi.

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        Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda eden Galatasaray ise sezon başında bulunduğu 60. sıradan 56. sıraya çıktı.

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        Konferans Ligi'nden lig aşamasında elenen RAMS Başakşehir ise aynı dönemde 62. sıradan 78. sıraya düştü.

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        Avrupa Ligi'nde lig etabında 26. olarak elenen Beşiktaş ise 123. sıradan 112. sıraya yükseldi.

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        Trabzonspor ise sezon başında bulunduğu 129. sıradan 145. sıraya geriledi.

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        Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının son 5 sezonu kapsayan UEFA sıralamadaki yer değişimi şu şekilde:

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        Takım 2023/24 sezonu sonundaki sıra 2024/25 sezonu güncel sıra
        Fenerbahçe 53 46
        Galatasaray 60 56
        Başakşehir 62 78
        Beşiktaş 123 112
        Trabzonspor 129 145
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