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        Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için tipi uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışlara şiddetli rüzgarın da eşlik edeceği kaydedilirken, yurdun iç kesimlerinde de yer yer buzlanma olayı görüleceği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:30
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        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Karlı

        Ankara

        Güneşli Soğuk -1°

        İzmir

        Güneşli

        Antalya

        Güneşli

        Trabzon

        Karla karışık yağmurlu

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Güneşli

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Karlı -9°

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

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        KUVVETLİ KAR YAĞIŞINA DİKKAT

        Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Rüzgârın da Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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