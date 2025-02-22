Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!

Kripto para borsası Bybit, tarihin en büyük dijital varlık hırsızlıklarından birine maruz kalarak 1.5 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

Bybit CEO’su Ben Zhou, X platformundaki açıklamasında, borsalarının cuma günü büyük bir siber saldırıya uğradığını ve 1.4 milyar dolardan fazla varlığın çalındığını duyurdu. Saldırı, platformun güvenliği için çevrim dışı tutulan “soğuk cüzdanlarını” hedef aldı.

Zhou, çalınan fonların büyük kısmının Ethereum olduğunu ve müşteriler tarafından yatırılan ETH’nin üçte ikisinden fazlasının ele geçirildiğini belirtti. Hacker, Bybit’in Ethereum cüzdanını tamamen kontrol altına alarak tüm fonları bilinmeyen bir adrese aktardı.

REKLAM

Fonlar hızla el değiştirdi

Amerikan NBC News’in haberine göre, saldırganlar çaldıkları fonları hızla farklı cüzdanlara transfer etti ve çeşitli platformlar üzerinden nakde çevirdi. Blockchain analiz şirketleri Elliptic ve Arkham Intelligence, çalınan kripto paraların izini sürmeye devam ettiklerini açıkladı.

Ben Zhou, diğer soğuk cüzdanların güvende olduğunu ve Bybit’in faaliyetlerinin normal şekilde devam ettiğini duyurdu. Ancak kullanıcılar, borsanın mali durumu konusunda endişelenerek hızla fonlarını çekmeye başladı. Çekim taleplerindeki dalgalanmalar bir süre sonra normale dönerken, şirket zararları karşılamak için gizli yatırımcılarından geçici bir kredi aldığını açıkladı.

Kripto tarihinin en büyük hırsızlığı

Bu siber saldırı, 2021’de Poly Network’ten çalınan 611 milyon dolarlık ve 2022’de Binance’ten çalınan 570 milyon dolarlık fonları geride bırakarak, tarihteki en büyük kripto hırsızlığı oldu.

Fransız Le Parisien gazetesine göre, kripto para dünyasında tanınan ihbarcı ZachXBT, saldırganın çaldığı fonların tamamını kolayca aklamasının zor olacağını belirtti. 1.46 milyar dolarlık Ethereum’un yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı hâlâ saldırganın elinde bulunuyor.

Kripto dünyasında güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte, uzmanlar benzer büyük ölçekli saldırıların gelecekte de yaşanabileceği konusunda uyarıyor.