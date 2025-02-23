Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun en kritik derbisinde pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbi için geri sayıma geçilirken, HT Spor olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını ve teknik direktörlerini karşılaştırdık. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...
Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik derbilerinden biri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Dev maç öncesi iki takımın öne çıkan futbolcularını ve teknik direktörlerini karşılaştırdık. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve oyuncu ile teknik direktör karşılaştırmaları...
OKAN BURUK - JOSE MOURINHO
Okan Buruk: Galatasaray'ı 3 sezon üst üste şampiyon yapmak için kolları sıvayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi. %86.9 galibiyet yüzdesi yakalayan Buruk, ayrıca maç başına 2.51 puan ortalaması tutturdu. Mourinho'ya karşı sezonun ilk yarısında 3-1 kazanan başarılı teknik adamın takımı, bu sezon ligde 6 maçı gol yemeden tamamladı. Okan Buruk ve öğrencileri ligde namağlup şekilde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda otururken, 59 gol atıp 23 gol yedi.
Jose Mourinho: Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı ile Türkiye'deki 4'üncü derbisine çıkacak. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 derbide 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. 61 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe ile ligde 57 puan topladı. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 60 gol atarken, 23 gol de kalesinde gördü. %78.3 galibiyet yüzdesi yakalayan Mou, maç başına da 2.34 puan ortalaması tutturdu.
TORREIRA - AMRABAT
Torreira: Galatasaray orta sahasının dinamosu olan Lucas Torreira, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 21 maça çıktı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine takımının en savaşçı oyuncusu olan Uruguaylı yıldız, girdiği ikili mücadelelerin %51'ini kazanarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Amrabat: Mourinho'nun bu sezon en güvendiği isimlerden olan Amrabat, 18 lig maçında forma şansı bulurken, isabetli paslarda %88,1'lik oran yakaladı. Özellikle defansif olarak takımına büyük katkı sağlayan Faslı orta saha, ikili mücadele kazanma oranı olarak ise %39.4'le Torreira'nın gerisinde kaldı.
SARA - FRED
Sara: Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı, duran toplardaki etkinliğiyle sarı-kırmızılıların derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Bu sezon 2 gol, 5 asistle 7 gole doğrudan katkıda bulunan yıldız oyuncu, Okan Buruk'un orta sahadaki beyni olacak. Kadıköy'deki ilk maçta da gol kaydeden Sara yine hücuma vereceği katkıyla derbide kilit rol oynayacak.
Fred: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, tıpkı Galatasaray'daki vatandaşı Sara gibi sarı-lacivertlilerin orta sahadaki en kilit isimlerinden biri... Sambacı, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atarken, yaptığı 4 asistle de toplam 8 gole katkıda bulundu. Girdiği ikili mücadelelerin %53.8'ini kazanan Fred, isabetli paslarda da %84.2'lik oran yakaladı.
MERTENS - SZYMANSKI
Mertens: Galatasaray'ın 38'lik yıldızı Dries Mertens, takımında Fenerbahçe'ye karşı en çok mücadele eden isimlerden. Toplamda 5 Fenerbahçe derbisine çıkan Belçikalı yıldız bu mücadelelerden 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ise Galatasaray formasıyla ligde 23 maça çıkan Mertens, 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Mertens ligde maç başına 2.48 kilit pas istatistiğiyle dikkat çekiyor.
Szymanski: Fenerbahçe'de bu sezon skorer kimliğinden daha çok mücadele gücüyle dikkat çeken Szymanski, ligde 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistle 6 gole doğrudan katkıda bulunan Polonyalı on numara, maç başına 1.59 kilit pas veriyor. Szymanski gol bölgesine ise maç başına 9.82 pas atarak öne çıkıyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ - TADIC
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz bu sezon özellikle golcü kimliğiyle öne çıktı. Milli kanat oyuncusu, ligde çıktığı 22 maçta 10 kez fileleri havalandırdı. Maç başına rakip kaleye 2.36 şut çeken 25 yaşındaki futbolcu, isabetli paslarda da %76.4'lük oran yakaladı.
Tadic: Fenerbahçe'nin oyun aklı Dusan Tadic, bu sezon hem gol hem de asist sayısı olarak takımıan büyük katkı veriyor. Ligde 23 maça çıkan Sırp yıldız, 8 gol atarken, 10 da asist yaparak takımının bu alandaki lideri oldu. %77.3'lük isabetli pas oranıyla dikkat çeken 37 yaşındaki futbolcu, derbide Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında gelecek.
YUNUS AKGÜN - OĞUZ AYDIN
Yunus Akgün: Yunus Akgün, bu sezon ortaya koyduğu performansla Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu aratmadı. Ligde çıktığı 20 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan ve 12 gole doğrudan katkı yapan 25 yaşındaki kanat oyuncusu,%79.8 isabetli pas oranı yakaladı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Yunus, Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak.
Oğuz Aydın: Mourinho'nun sezon başında pek fazla şans vermediği Oğuz Aydın, Portekizli teknik adamın 3'lü savunma sistemine geçmesiyle ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. Ligde Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde forma giydiği 12 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Oğuz ayrıca, 78.8 isabetli pas oranı yakaladı.
OSIMHEN - EN-NESYRI
Osimhen: Dev derbi öncesi performansı en çok merak edilen isimler şüphesiz Osimhen ve En-Nesyri... Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında Okan Buruk'un en önemli gol silahı olacak. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 18 maçta 14 gol atarken, 4 de asist yaparak kalitesini ispatladı. Osimhen her 94.6 dakikada bir gol atıyor...
En-Nesyri: Fenerbahçe'de formunun zirvesinde olan En-Nesyri, son maçlarda attığı gollerle sarı-lacivertlileri hem ligde hem de Avrupa'da taşırken, Galatasaray deplasmanında da takımının en büyük gol umudu olacak. Faslı yıldız, 22 maçta 15 gol atıp 3 asist yaparak tıpkı Osimhen gibi ligde toplam 18 gole doğrudan katkıda bulundu. Özellikle kafa toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan En-Nesyri, 85.5 dakikada bir gol atma oranıyla bu alanda Osimhen'in önünde yer alıyor.