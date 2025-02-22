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        Haberler Gündem Asma tavanı kırıp alttaki daireye giren şüpheli yakalandı - Güncel Haberler

        Asma tavanı kırıp alttaki daireye giren şüpheli yakalandı

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı! İlçede 2 öğrencinin yaşadığı apartman dairesine, banyonun asma tavanını kırarak giren ve eve gelen öğrencilerden birini darbeden şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:37
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        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
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        Ümraniye'de 2 öğrencinin yaşadığı apartman dairesine, banyonun asma tavanını kırarak giren ve eve gelen öğrencilerden birini darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş kapısının şifresini öğrenen kişi, apartmanın çatı katına çıktı.

        Burada birkaç gün kalan şüpheli, daha sonra yabancı uyruklu 2 öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye, banyonun asma tavanını kırarak girdi.

        Öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti.

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        Şüpheli, daha sonra daireye gelen öğrencilerden birini darbedip kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

        Ev sahibi Cengiz Yaşar, AA muhabirine, apartman sakinlerinin olay nedeniyle panik yaşadığını söyledi.

        Yaşar, "Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor. Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor. Sonra da oradan kaçıp gidiyor." diye konuştu.

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        #ümraniye
        #haberler
        #çatı katı
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