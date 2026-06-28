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        Haberler Dünyadan Adele Latin Amerikalı şarkıcı Bad Bunny konserinde coştu

        Adele Latin Amerikalı şarkıcı Bad Bunny konserinde coştu

        Kasım 2024'te sahnelere ve müziğe belirsiz bir süre için ara veren Adele, Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin Londra konserinde, hayranlarının arasında dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Konserde coştu

        Bad Bunny, 'Debí Tirar Más Fotos' adlı dünya turnesi kapsamında Londra'da konser verdi. Porto Rikolu şarkıcı, bir İngiltere stadyumunda konser veren ilk Latin Amerikalı sanatçı olarak tarihe geçti.

        Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki iki konserden ilkinin biletlerinin tükendiği geceye, sıcak hava dalgasına rağmen katılan 50 bin seyirci arasında Adele de vardı.

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, arkadaşları ve nişanlısı Rich Paul ile eğlendiği konserden dans anlarını sosyal medyada paylaştı. Dünya Kupası nedeniyle İngiltere forması giyerek dans figürlerini sergileyen Adele'in, bir hayranının kovboy şapkasını aldığı görüldü.

        Ünlü yıldızı stadyumda tanıyan hayranları, onu alkışladı ve adını haykırdı.

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        #Bad Bunny
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