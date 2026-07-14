Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Danla Bilic, bir kez daha ameliyat masasına yattı

        Danla Bilic, bir kez daha ameliyat masasına yattı

        Danla Bilic, dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle yeniden ameliyat oldu. Bilic'in arkadaşı Ece Kırtanır, operasyonun ardından fenomen ismin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir kez daha ameliyat masasına yattı

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling işlemi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha operasyon geçirdi.

        Bilic, daha önce yaptırdığı kalça dolgusunun zamanla vücuduna yayıldığını, bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklamıştı.

        Dolgu maddesinin dokularda enfeksiyona yol açtığını belirten fenomen isim, bu nedenle sağlığına kavuşmak için birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

        REKLAM

        Daha önce altı kez dolgu temizleme ameliyatı geçiren Danla Bilic'in yeniden ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

        İddiaların ardından Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır açıklama yaptı. Kırtanır, Danla Bilic'in bu sabah ameliyata alındığını ve operasyonun tamamlandığını belirterek, "Ameliyattan çıktı, sağlık durumu iyi" dedi.

        AQUAFILLING NEDİR?

        Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 12 Temmuz 2026 (Balistik Füzeler Neden Önemli?)

        Balistik füzeler neden önemli? Türkiye'de üretilen hava araçları neler? Türkiye'nin hava gücü yeterli mi? Hava Kuvvetleri filosundaki F-16'larda neler yapılmalı? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; Askeri Stratejist ve Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar oluyor.

        #Danla Bilic
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat