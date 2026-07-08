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        Haberler Dünyadan 15 yıl sonra ilk kez Emmy Ödülleri törenini bir kadın sunacak: Mariska Hargitay

        15 yıl sonra ilk kez Emmy Ödülleri törenini bir kadın sunacak: Mariska Hargitay

        Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy ödülleri'nde bu yıl sunuculuk görevi Mariska Hargitay'ın. Bu, Hargitay'ı 15 yıl sonra, Emmy törenini sunan ilk kadın yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        15 yıl sonra bir ilk

        Televizyon tarihinin en uzun soluklu Amerikan polisiye ve hukuk drama dizilerinden biri olan 'Law & Order: SVU'nun başrol oyuncusu ve yapımcısı Mariska Hargitay, bu yılki Emmy Ödülleri'nin sunucusu oldu. Bu da Hargitay'ı 15 yıl sonra, 2011'de sunuculuk yapan Jane Lynch'ten bu yana Emmy törenini sunan ilk kadın yapıyor.

        14 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek 78. Emmy Ödülleri'nde sunuculuk görevini üstlenecek olan Hargitay, üstleneceği görevden dolayı onur duyduğunu açıkladı.

        Emmy Ödülleri'ni düzenleyen Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, son yıllarda sunuculuk görevini çoğunlukla stand-up komedyenleri, gece programı sunucuları veya komedi oyuncularına vermişti. Geçen yılın sunuculuğunu komedyen Nate Bargatze üstlenmişti.

        Hargitay, 15 yıl sonra Emmy ödül törenini sunan ilk kadın olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu yüzyılda bu görevi üstlenen dördüncü kadın oluyor. Daha önce bu görevi üstlenenler arasında Ellen DeGeneres (2001 ve 2005), Heidi Klum (2008'de Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst ve Ryan Secrest ile birlikte sunuculuk yaptı) ve Jane Lynch (2011) yer alıyor.

        Hargitay, oyuncu olarak Emmy sahnesine yabancı değil. 2006'da 'Law & Order: SVU' dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Emmy'sini kazandı. Bu kategoride sekiz kez (2004'ten 2011'e kadar aralıksız) aday gösterilmişti. Ayrıca 2017'de 'I Am Evidence' adlı belgeselin yapımcısı olarak 'En İyi Belgesel' kategorisinde ödül aldı.

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        #emmy ödülleri
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