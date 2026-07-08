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        Haberler Müzik Ferhat Göçer'den 'Kalbimin Orta Yeri'

        Ferhat Göçer'den 'Kalbimin Orta Yeri'

        Ferhat Göçer, yeni şarkısı 'Kalbimin Orta Yeri'ni dinleyiciyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Ferhat Göçer'den 'Kalbimin Orta Yeri'

        Ferhat Göçer, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Kalbimin Orta Yeri'ni müzikseverlerin beğenisine sundu.

        Şarkısıyla ilgili duygularını paylaşan Göçer, sevenlerine "Şarkının her sözcüğünün kalbinize dokunmasına izin verin, belki de uzun zamandır içinizde sakladığınız duyguları bu şarkıda bulacaksınız. Bu şarkıyı sizi kıran ya da sizi tam olarak anlayamadığını düşündüğünüz birine gönderirseniz, onun da kendini sizin yerinize koymasına, sizi hissetmesine ve belki de ilk kez gerçekten anlamasına küçük de olsa bir kapı aralayabilir. Ben bu şarkıyı tam da bunun için yazdım; birbirimizi yargılamadan önce birbirimizin kalbine bakabilmemiz için" sözleriyle seslendi.

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        Şarkının düzenlemesini M. Çağrı Telkıvıran, mix ve mastering çalışması ise Akın Erdem Kadız'ın imzası yer alıyor.

        Şarkının klibi ise Paris'te çekildi. Yönetmen koltuğunu Paris Sorbonne Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri Nar Ergülen ve Kamila İsa paylaşırken, klibin kurgusu Poyraz Ergin tarafından gerçekleştirildi.

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        #ferhat göçer
        #Kalbimin Orta Yeri
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