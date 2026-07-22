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        Haberler Magazin Belçikalı futbolcu Silva Moreira'dan Bodrum kaçamağı

        Belçikalı futbolcu Silva Moreira'dan Bodrum kaçamağı

        Ülkesi Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve çeyrek finalde elenen 21 yaşındaki genç yetenek Diego Da Silva Moreira, Bodrum'da yorgunluk atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Fransa Ligue 1 kulübü Strasbourg'da forma giyen ve Belçika Milli Takımı'nı temsil eden Diego Da Silva Moreira, tatil için Türkiye'yi seçti.

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        Ülkesi Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve çeyrek finalde elenen 21 yaşındaki futbolcu, Bodrum'da yorgunluk atıyor.

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        Kız arkadaşıyla tatilin tadını çıkaran futbolcu, tekne turu da yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

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        Genç yetenek, tatilde de formunu korumak için spor yapmayı ihmal etmediği görüldü.

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        Diego Da Silva Moreira; serin suların, güneşin ve tatilin keyfini sürdüğü anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı ihmal etmedi.

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        Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve fındık sezonu öncesi yapılan bahçe temizlikleri nedeniyle meydana gelen yangınlar hem doğal yaşamı hem de tarım arazilerini tehdit ediyor. (İHA)

        #Diego Da Silva Moreira
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