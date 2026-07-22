Belçikalı futbolcu Silva Moreira'dan Bodrum kaçamağı
Ülkesi Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve çeyrek finalde elenen 21 yaşındaki genç yetenek Diego Da Silva Moreira, Bodrum'da yorgunluk atıyor
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:42 Güncelleme:
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Fransa Ligue 1 kulübü Strasbourg'da forma giyen ve Belçika Milli Takımı'nı temsil eden Diego Da Silva Moreira, tatil için Türkiye'yi seçti.
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Ülkesi Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve çeyrek finalde elenen 21 yaşındaki futbolcu, Bodrum'da yorgunluk atıyor.
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Kız arkadaşıyla tatilin tadını çıkaran futbolcu, tekne turu da yaparak eğlenceli anlar yaşadı.