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        Haberler Magazin Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in Dubai'ye yerleşeceği iddia edildi

        Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in Dubai'ye yerleşeceği iddia edildi

        Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in, çocuklarının eğitimi için Dubai'ye yerleşeceği öne sürüldü. Özlem Ada Şahin'in aile fotoğrafını "Yeni bölüm" notuyla paylaşması, bu söylentileri güçlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:22 Güncelleme:
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        2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin çifti, özel hayatlarındaki bir gelişmeyle gündeme geldi.

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        2017'de ilk çocukları Arya'yı, 2019'da ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına alan çift, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocukları Mihre'nin dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü.

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        Son dönemde çift hakkında, çocuklarının eğitimi amacıyla Dubai'de yaşama kararı aldıkları yönünde iddialar ortaya atıldı. Çiftten henüz bir açıklama gelmezken, Özlem Ada Şahin'in sosyal medya paylaşımları da merak konusu oldu.

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        Bir süredir Dubai'de bulunan ve seyahatinden kareler paylaşan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ve çocuklarıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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        Şahin'in gönderisine "Yeni bölüm" notunu düşmesi takipçilerinin gözünden kaçmazken, bu paylaşım söz konusu iddiaları güçlendirdi.

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        #Berkay Şahin
        #Dubai
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