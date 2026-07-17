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        Haberler Magazin Hicran Akın'dan yürek burkan paylaşım

        Hicran Akın'dan yürek burkan paylaşım

        Şubat ayında hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın, evlilik yıl dönümlerinde yaptığı paylaşımla yürek burktu. Akın, "6'mız kutlu olsun. Evlatlarımıza bakarak ol" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitirmişti.

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        Arslan'ın eşi Hicran Akın, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla evlilik yıl dönümlerini andı.

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        "6'MIZ KUTLU OLSUN"

        Eşine duyduğu özlemi dile getiren Akın, "Zamanın herhangi bir diliminde; hayatla kurduğun hakikatli bağı, sevgini, inancını, inadını, kırılgan kalbini ve seni çok sevmemi sağlayan nice hâlini yanımdan ayırmayacağım. 6'mız kutlu olsun, küçük çetemin en büyük üyesi. Seni seviyorum. Evlatlarımıza bakarak ol" ifadelerini kullandı.

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        Akın'ın bu paylaşımına İpek Karapınar, Bihter Dinçel, Melek Mosso, Ebru Şahin ve Deniz Barut Aksu gibi ünlü isimler de yorum yaparak destek verdi.

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        #Kanbolat Görkem Arslan
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