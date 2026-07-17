Hicran Akın'dan yürek burkan paylaşım

"6'MIZ KUTLU OLSUN"

Eşine duyduğu özlemi dile getiren Akın, "Zamanın herhangi bir diliminde; hayatla kurduğun hakikatli bağı, sevgini, inancını, inadını, kırılgan kalbini ve seni çok sevmemi sağlayan nice hâlini yanımdan ayırmayacağım. 6'mız kutlu olsun, küçük çetemin en büyük üyesi. Seni seviyorum. Evlatlarımıza bakarak ol" ifadelerini kullandı.