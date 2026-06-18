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        Haberler Dünyadan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet çifti bisiklet turunda

        Kylie Jenner ve Timothee Chalamet çifti bisiklet turunda

        Bir süre önce kız arkadaşlarıyla Sardinya'da lüks yatla tatil yapan Kylie Jenner, dönüşte soluğu sevgilisi Timothee Chalamet'nin yanında aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Realite şov yıldızı ve aynı zamanda kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, tatilden döndü. 28 yaşındaki Jenner, 30 yaşındaki oyuncu sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte New York'ta bisiklet sürerken görüntülendi.

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        Çift, şehirde kiralanan bisikletlerden ikisiyle New York sokaklarında tur attı.

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        Tur bitiminde bisikletleri park alanına bıraka çift, bir ara yürürken birbirlerine sarıldıkları anlarda objektiflere yansıdı.

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        Jenner, birkaç gün önce İtalya'nın Sardinya Adası'nda kız arkadaşlarıyla tatil yaparken görüldü.

        Arkadaşlarıyla birlikte lüks yatta denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektife yansıyan Jenner, tatilde de olsa egzersiz yapmayı ihmal etmedi.

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        Jenner, Sardinya kıyılarına demirleyen lüks yatta, siyah bikinisiyle pilates aletinde spor rutinini sürdürdü, pilates eğitmeni eşliğinde egzersiz yaptı.

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        Kylie Jenner ve Timothee Chalamet çifti, Nisan 2023'ten bu yana birlikte. İlişkilerinin başlarında birlikte görüntü vermeyen çift, artık kameralar önüne yan yana çıkmaktan kaçınmıyor.

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        #kylie jenner
        #Timothee Chalamet
        #bisiklet
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