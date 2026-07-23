Mehmet Özgür, ailesiyle karavan tatilinde
Oyuncu Mehmet Özgür, eşi Safinaz Özgür ve oğulları Başar Arhan ile Türkbükü'nde karavan tatili yapıyor
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:40 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın hbaerine göre; Mehmet Özgür, sezonun yorgunluğunu atmak için ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı.
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Oyuncu, Türkbükü'nde karavanların yer aldığı bir kamp alanında görüntülendi.
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Köpeğini karavandan çıkaran Mehmet Özgür, eşi Safinaz Özgür ve oğlu Başar Arhan Özgür ile Akyar'lardaki bir plaja gitti.