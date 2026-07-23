Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mehmet Özgür, ailesiyle karavan tatilinde

        Mehmet Özgür, ailesiyle karavan tatilinde

        Oyuncu Mehmet Özgür, eşi Safinaz Özgür ve oğulları Başar Arhan ile Türkbükü'nde karavan tatili yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın hbaerine göre; Mehmet Özgür, sezonun yorgunluğunu atmak için ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı.

        2

        Oyuncu, Türkbükü'nde karavanların yer aldığı bir kamp alanında görüntülendi.

        3

        Köpeğini karavandan çıkaran Mehmet Özgür, eşi Safinaz Özgür ve oğlu Başar Arhan Özgür ile Akyar'lardaki bir plaja gitti.

        4

        Sıcak havalardan kendisini korumak için kafasına şapka takan 55 yaşındaki oyuncunun tatiline dair keyifli anlar objektiflere yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Fatma Kaplan Hürriyet'e yaklaşık 3 kilo altını borç olarak verdim"

         İzmit Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç'un ifadesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini öne sürdü. Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ça...
        #Mehmet Özgür
        #karavan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt
        v
        v
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı