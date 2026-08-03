MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kaplan nezdinde yangınla omuz ... Daha Fazla Göster

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kaplan nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden kahramanlara teşekkür edildi. Daha Az Göster