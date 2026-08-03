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        Haberler Dünyadan 'Spider-Man: Brand New Day', 4 günde 927 milyon dolara ulaştı

        'Spider-Man: Brand New Day', 4 günde 927 milyon dolara ulaştı

        Marvel Sinematik Evreni'nin son yapımı 'Spider-Man: Brand New Day', vizyondaki ilk 4 gününde dünya çapında 927 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek tüm zamanların en yüksek ikinci açılışını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Tom Holland'ın 'Peter Parker' rolüyle dördüncü kez izleyici karşısına çıktığı film 'Spider-Man: Brand New Day', ABD'de 335 milyon dolarlık açılış rakamıyla ülke tarihinin en iyi ikinci ve Sony Pictures'ın en yüksek açılışını gerçekleştirdi.

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        Dağıtımcı şirketin verilerine göre film; uluslararası pazarda 73 bin 500'den fazla salonda 572 milyon dolar kazandı. Bu rakamın 121 milyon dolarlık kısmı ise yalnızca Çin pazarından elde edildi.

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        Tablo genelinde bakıldığında film, ilk hafta sonunda dünya genelinde 1,2 milyar doları aşan 2019 yapımı 'Avengers: Endgame'in ardından tüm zamanların en büyük ikinci küresel açılışını gerçekleştirmiş oldu.

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        YILIN EN ÇOK HASILAT YAPAN YAPIMI YOLUNDA

        Filmin ulaştığı 927 milyon dolarlık açılış, Christopher Nolan imzalı 'Odysseus' yapımının toplam gişesini de 4 gün gibi kısa bir sürede geride bırakmasını sağladı. Üçüncü hafta sonunda 911 milyon dolara ulaşan 'Odysseus'un Ağustos ve Eylül aylarındaki Asya vizyonlarıyla 1 milyar doları aşması beklenirken, yeni 'Örümcek Adam' filminin birkaç gün içinde bu barajı geçerek 2026'nın en çok hasılat yapan filmi olması öngörülüyor.

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        MARVEL İÇİN KRİTİK İVME

        Bu ticari başarı, Aralık ayında vizyona girecek 'Avengers: Doomsday' öncesinde Marvel Studios için önemli bir moral kaynağı oldu. Son beş yılda gişede beklentilerin altında kalan yapımların ardından gelen bu tabloyu değerlendiren Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, açılışı "olağanüstü" olarak niteledi ve izleyicilere teşekkür etti. Filmin yapımcılarından Amy Pascal ise sonucun, seyircilerin hem görsel hem de duygusal derinliği olan hikâyelere gösterdiği ilgiyi kanıtladığını belirtti.

        Fotoğraflar: AP

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