Rihanna kızı Rocki ile akşam yemeğine çıktı
Rihanna, 10 aylık kızı Rocki ile new York'ta akşam yemeği için dışarı çıktığında objektiflere yansıdı
Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, ABD'nin New York kentinde kızı Rocki ile akşam yemeğine giderken görüntülendi.
Barbadoslu şarkıcı, en küçük çocuğu ve tek kızı olan Rocki'yi kucağında taşırken objektiflere yansıdı.
Rihanna'nın rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı, eylül ayında bir yaşına girecek.
38 yaşındaki Rihanna, kızı Rocki Irish Mayers, henüz yedi aylıkken, nisan ayında W dergisine kapak pozu vermişti.
Rihanna'nın kucağında tuttuğu kızı Rocki, çekim için tasarımcı Jonathan Anderson tarafından yaratılan özel dikim bir bebek beziyle objektif karşısına geçmişti.
Rihanna, kızının ilk fotoğrafını, geçen yıl 13 Eylül'de dünyaya gelmesinden kısa süre sonra paylaşmıştı.
Ardından kızıyla hiç fotoğrafını yayımlamayan şarkıcı, ara ara kızıyla dışarı çıkarken görüntülenmişti.
Rapçi ASAP Rocky, verdiği bir röportajda Rihanna için, "Anne olduktan sonra çok değişti. Ama bu kadın her zaman büyüleyiciydi. Felsefi olarak, çalışma şekli bambaşka bir seviyede. Yeryüzündeki en çekici ve en içten insan. Enerjisi eşsiz, tek türden. Ona bayılıyorum" ifadesini kullanmıştı.