Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Mert Demir de bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı. Sarıkaya, sevgilisinin bu yorumuna aynı şekilde kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.