Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları
Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından İtalya tatiline ait fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:21 Güncelleme:
1
Bir süredir tatilde olan Serenay Sarıkaya, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.
2
İtalya'da bulunan oyuncu, adeta sezonun yorgunluğunu atarak enerji depoluyor.
3
Sarıkaya, tatilinden yeni fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
4
34 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "İtalya’nın güzelliği mi yoksa inanılmaz şarapları mı, emin değilim. Çok teşekkürler" notunu düştü.
5
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Mert Demir de bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı. Sarıkaya, sevgilisinin bu yorumuna aynı şekilde kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ