Ünlülerden Zihni Göktay'a veda

Melek Baykal: O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz.