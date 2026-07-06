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        Haberler Magazin Ünlülerden Zihni Göktay'a veda

        Ünlülerden Zihni Göktay'a veda

        Usta tiyatrocu Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü isim, üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Melek Baykal: O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz.

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        Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde uaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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        Meltem Cumbul: Canım Zihni Ağabeyim ile karşılıklı oynayabildiğim için ne kadar şanslıyım. Işıklarda uyusun.

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        Emre Kınay: Babam, ustam, hocam, canımın içi, kıymetlim... Başımı omzuna yaslayacağım tüm ustalarımı kaybettim. Zaten artık bir şeylerin çok da bir anlamı yok ya da ben öyle hissediyorum. Tam vazgeçecekken bana yazdığın mektup ömrümde aldığım el yazması son mektuptu. Duru Tiyatro, 22'nci yılına hâlâ o mektupta yazdıklarınla devam ediyor. Hoşça kal ustam, elbet bir gün buluşuruz.

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        Bekir Aksoy: Zihni Göktay Ağabeğim Türk tiyatrosunda bir dönemin son temsilcisiydi. Her zaman sevecen ve esprili aynı zamanda da deneyimlerini aktarmaktan çekinmeyen büyük bir ustaydı. Eksikliği hep hissedilecek. Hem bize hem de tiyatroya katkıların içim sonsuz teşekkürler. Mekânın cennet olsun.

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        Fırat Tanış: Eşsiz Zihni Göktay, emanetin bizdedir. Başta ailesinin, sevenleri ve tüm dostlarının başı sağ olsun.

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        Erdal Özyağcılar: Türk tiyatrosu gerçek anlam da büyük bir komedyenini kaybetti. Oynadığı her oyuna nefes olan, her rolü seyircinin yüreği ile buluşturan, Zihni kardeşim nurlar içinde yatsın. Allah rahmetini esirgemesin.

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        Işıl Yücesoy: Ah be güzel kardeşim... Ah be Zihni Göktay... Ne büyük ne emekçi bir aktördün... Yattığın yer incinmesin. Biz tiyatrocular, yol gösterdiğin her şeye minnet borçluyuz.

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        Ebru Gündeş

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