'Godzilla' filminde oynayan 18 yaşındaki Kaylee Hottle trafik kazasında hayatını kaybetti

'Godzilla' serisinin yıldızı Kaylee Hottle, içinde bulunduğu aracın yüksek hızda bir menfeze girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu, henüz 18 yaşındaydı.

Babası Joshua Hottle, ölüm haberini sosyal medya üzerinden yaptığı 23 dakikalık canlı yayınla duyurdu. Acılı baba ayrıca işaret dili kullanarak kızının Maryland'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

FİLMDE DE İŞARET DİLİ KULLANIYORDU

İşitme engelli olan oyuncu Kaylee Hottle, 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong' filmi ile 2024 yapımı 'Godzilla X Kong: Yeni İmparatorluk' filminde Jia rolünü canlandırdı.

Filmlerde Hottle, Dr. Ilene Andrews'un (Rebecca Hall) evlatlık kızı olan, Kafatası Adası'nda yaşayan ve King Kong ile işaret diliyle iletişim kuran bir genci canlandırıyordu.

Hottle'ın babası, yetkililerden aldığı bilgiye göre, kaza sonrası hastaneye götürülürken kızının kalbinin durduğunu aktardı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma yürütürken, aşırı hızın kazaya neden olan etkenlerden biri olduğuna inanıldığını açıkladı. 19 yaşındaki sürücünün hayati tehlike oluşturmadığı düşünülen yaralar aldığı, araçtaki diğer bir yolcunun ise tıbbi tedaviyi reddettiği bildirildi.

Millie Bobby Brown, 'Godzilla vs. Kong' filminde birlikte çalıştıkları eski rol arkadaşına taziye mesajları göndererek, ölüm haberinden dolayı yıkılmış olduğunu belirtti.

Rol arkadaşı Rebecca Hall da Hottle ile birlikte çekilmiş bir dizi fotoğrafını Instagram'da paylaşarak, "Bu haberi duyduğuma çok üzüldüm. Ailene başsağlığı diliyorum. Seni özleyeceğiz Kaylee" diye yazdı.

1987 yapımı 'Children of a Lesser God' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan tek işitme engelli oyuncu olan Marlee Matlin de üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi.