Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Godzilla' filminde oynayan 18 yaşındaki Kaylee Hottle trafik kazasında hayatını kaybetti

        'Godzilla' filminde oynayan 18 yaşındaki Kaylee Hottle trafik kazasında hayatını kaybetti

        'Godzilla vs. Kong' filminde rol alan Kaylee Hottle, arabasının yoldan çıkarak menfeze düşmesi sonucu 18 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trafik kazasında hayatını kaybetti

        'Godzilla' serisinin yıldızı Kaylee Hottle, içinde bulunduğu aracın yüksek hızda bir menfeze girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu, henüz 18 yaşındaydı.

        Babası Joshua Hottle, ölüm haberini sosyal medya üzerinden yaptığı 23 dakikalık canlı yayınla duyurdu. Acılı baba ayrıca işaret dili kullanarak kızının Maryland'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

        FİLMDE DE İŞARET DİLİ KULLANIYORDU

        İşitme engelli olan oyuncu Kaylee Hottle, 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong' filmi ile 2024 yapımı 'Godzilla X Kong: Yeni İmparatorluk' filminde Jia rolünü canlandırdı.

        Filmlerde Hottle, Dr. Ilene Andrews'un (Rebecca Hall) evlatlık kızı olan, Kafatası Adası'nda yaşayan ve King Kong ile işaret diliyle iletişim kuran bir genci canlandırıyordu.

        Hottle'ın babası, yetkililerden aldığı bilgiye göre, kaza sonrası hastaneye götürülürken kızının kalbinin durduğunu aktardı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma yürütürken, aşırı hızın kazaya neden olan etkenlerden biri olduğuna inanıldığını açıkladı. 19 yaşındaki sürücünün hayati tehlike oluşturmadığı düşünülen yaralar aldığı, araçtaki diğer bir yolcunun ise tıbbi tedaviyi reddettiği bildirildi.

        Millie Bobby Brown, 'Godzilla vs. Kong' filminde birlikte çalıştıkları eski rol arkadaşına taziye mesajları göndererek, ölüm haberinden dolayı yıkılmış olduğunu belirtti.

        Rol arkadaşı Rebecca Hall da Hottle ile birlikte çekilmiş bir dizi fotoğrafını Instagram'da paylaşarak, "Bu haberi duyduğuma çok üzüldüm. Ailene başsağlığı diliyorum. Seni özleyeceğiz Kaylee" diye yazdı.

        1987 yapımı 'Children of a Lesser God' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan tek işitme engelli oyuncu olan Marlee Matlin de üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Günde 30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!

        Tek seferde 30 dakikadan fazla oturmak, kanserden ölüm riskini artırıyor olabilir. Yeni yapılan bir araştırma, ütü yapmak gibi hafif aktivitelerin bile uzun süreli hareketsizliğe bağlı sağlık risklerini azaltabileceğine dikkat çekti

        #Kaylee Hottle
        #Godzilla
        #trafik kazası
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"