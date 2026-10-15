Levent İnanır: Bu vasiyete inanmıyorum

Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eylül ayında açıklanması beklenen vasiyeti, miras tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Vasiyetle ilgili dava, tebligat engeli nedeniyle aralık ayına ertelenmişti. İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları daha da büyümüştü.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, konuk olduğu programda hem miras süreci hem de merhum sanatçının son günlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

"YOĞUN STRES YAŞIYORDU"

Daha önce dayısının irade sorunu yaşadığına dair ifadelerine açıklık getiren Levent İnanır, "Lafımı cımbızlayıp içinden alıyorlar. Ben 'Kadir dayımın irade sorunu var' derken tıbbi bir durumdan bahsediyordum; bu bir hafıza kaybı veya akıl sağlığı kaybı değildi. Çok ağır ilaçlar ve antidepresanlar kullanıyordu. Dev gibi bir adam olarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayı hazmedemiyordu; bu yüzden yoğun stres yaşıyordu. Uyku problemleri nedeniyle de ek ilaçlar alıyordu. Bu durumun gitgellere yol açması son derece normal" dedi.

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"BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR"

Dayısının hayattayken kendisine tüm mal varlığının yönetimini teklif ettiğini belirten Levent İnanır, vasiyete inanmadığını dile getirdi. İnanır, "Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekaletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu işin içinde bir iş var" diye konuştu.

"BEN BU ÖLÜMÜ KABUL ETMİYORUM"

Esra Ezmeci'nin programına konuk olan İnanır; Kadir İnanır'ın hastanedeki bakım sürecinde ihmal edildiğini ve zatürre nedeniyle vefat etmesini kabullenemediğini savundu. Levent İnanır, "İyi bakıldığını düşünmüyorum. Benim 2025'te hastanede çektiğim görüntüler var; fizyoterapist eşliğinde koşuyor, seri adımlar atıyordu. Bir yıl sonra hastaneye geliyor ve zatürreden kaybediyoruz. Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil" ifadelerini kullandı.

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Kadir İnanır'ın evindeki kurbağa koleksiyonunun da kaybolduğunu iddia eden İnanır, şunları kaydetti: Kadir dayımın evindeki kurbağa koleksiyonu da yok. Nerede olduğu belli değil, o da götürülmüş. Biz hastanedeyken bu eşyalar kaybolmuş. Burada başka adli vakalar da söz konusu.

"DAYIM KIZIYORDU VE KIRILIYORDU"

Gözyaşlarına hakim olamayan Levent İnanır, merhum sanatçının evde kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek ayrı bir dava açacaklarını belirtti ve şunları söyledi: Dayımın yanına girebiliyordum ama son 10 gün hiç girmedim. Bütün kuzenlerim girdi, ben girmedim. Dayımın evde bakıcılar ve şoför tarafından çok incitildiğini de öğrendim. Bunları yapan Jülide Hanım'dı; dayım kızıyordu ve kırılıyordu, yemek yemiyordu.