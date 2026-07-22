Nail Kırmızıgül'den Tuncel Kurtiz'in mezarındaki görüntülere tepki
2013'te hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'in Balıkesir'deki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, Kurtiz'in mezarına yazı yazılıp, çaput bağlanmasına tepki gösterdi
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
Oyuncu Nail Kırmızıgül, Tuncel Kurtiz'in Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Kırmızıgül, karşılaştığı manzara karşısında üzüntüsünü dile getirdi.
Kurtiz'in yaşam felsefesine vurgu yapan Nail Kırmızıgül, "Gördüğüm manzara beni üzdü. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine yazılar yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş ve sekülerdi. Eminim mezarına bunların yapılacağını bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi" ifadelerini kullandı.
2013 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'in; başucunda tek bir taşın yer aldığı, çiçeklerle çevrili ve denizi gören mütevazı bir mezar arzuladığı biliniyor.
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