Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nail Kırmızıgül'den Tuncel Kurtiz'in mezarındaki görüntülere tepki

        Nail Kırmızıgül'den Tuncel Kurtiz'in mezarındaki görüntülere tepki

        2013'te hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'in Balıkesir'deki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, Kurtiz'in mezarına yazı yazılıp, çaput bağlanmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mezardaki görüntülere tepki

        Oyuncu Nail Kırmızıgül, Tuncel Kurtiz'in Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Kırmızıgül, karşılaştığı manzara karşısında üzüntüsünü dile getirdi.

        Kurtiz'in yaşam felsefesine vurgu yapan Nail Kırmızıgül, "Gördüğüm manzara beni üzdü. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine yazılar yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş ve sekülerdi. Eminim mezarına bunların yapılacağını bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi" ifadelerini kullandı.

        2013 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'in; başucunda tek bir taşın yer aldığı, çiçeklerle çevrili ve denizi gören mütevazı bir mezar arzuladığı biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de boş arazi moloz ve çöplerle doldu

         İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide oluşan atık ve moloz yığınları tepkilere neden oluyor.(AA)

        #tuncel kurtiz
        #Nail Kırmızıgül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."