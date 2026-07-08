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        Haberler Müzik Şevval Sam, İstanbullu sevenleriyle buluşuyor

        Şevval Sam, İstanbullu sevenleriyle buluşuyor

        Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Şevval Sam, sevenlerine "Yer yer hüzünlensek de çok eğleneceğiz. Mendillerinizi hazırlayın" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        "Hep bir ağızdan şarkı söylemek çok özel"

        Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 20 Temmuz Pazartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Sam, sahnesinde bağlama ustası Engin Arslan'ı da özel konuk olarak sahnesinde ağırlayacak.

        Konser öncesi heyecanını "Harbiye'de olmayı öyle çok seviyorum ki, her yaz burada binlerce müzikseverle hep bir ağızdan şarkı söylemek çok özel bir duygu benim için. Yine sürpriz bir repertuvar hazırladık" sözleriyle ifade eden şarkıcı, sevenlerine "Yer yer hüzünlensek de çok eğleneceğiz. Mendillerinizi hazırlayın" sözleriyle seslendi.

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