Yılmaz Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine ağır ifadelerle hakaret eden bir kişi hakkında, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre, Manisa’da ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa A., 21 Ağustos 2023 tarihinde Facebook'ta ünlü oyuncuya yönelik küfür içeren bir yorum paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan hukuki süreçte sanık Mustafa A., "hakaret" suçundan 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Ceza davasının kesinleşmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Mustafa A. hakkında bu kez 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.