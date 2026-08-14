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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan'dan 40 bin liralık tazminat davası

        Yılmaz Erdoğan'dan 40 bin liralık tazminat davası

        Oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendisine sosyal medya üzerinden ağır küfürler eden bir kişiye kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        Hakareti affetmedi! 40 liralık dava açtı

        Yılmaz Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine ağır ifadelerle hakaret eden bir kişi hakkında, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

        İddiaya göre, Manisa’da ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa A., 21 Ağustos 2023 tarihinde Facebook'ta ünlü oyuncuya yönelik küfür içeren bir yorum paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan hukuki süreçte sanık Mustafa A., "hakaret" suçundan 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

        Hürriyet'in haberine göre; Ceza davasının kesinleşmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Mustafa A. hakkında bu kez 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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        #yılmaz erdoğan
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