Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Magnezyum kullanmak gereklilik mi yoksa trend mi? | Sağlık Haberleri

        Magnezyum kullanmak gereklilik mi yoksa trend mi?

        Dahiliye Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, magnezyumu günlük beslenme içinde yeterli almanın çoğu zaman mümkün olduğunu belirterek, "Ek takviye kararı kişiye özel verilmelidir. Magnezyum kasların gevşeyebilmesi, sinir iletiminin sağlıklı yürütülmesi, hücresel enerji döngüsünün sürdürülebilmesi ve kalp-damar sisteminin dengede kalması açısından temel bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinde yalnızca kramplar ve halsizlik değil, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, ritim bozukluğu eğilimi ve uykuya dalmada güçlük gibi şikayetler de görülebilir. Takviyeler doğru endikasyon, uygun doz ve hekim değerlendirmesi olmadan bir alışkanlık haline getirilmemeli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Magnezyum kullanmak gereklilik mi yoksa trend mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemde sosyal medyada hızla popülerleşen magnezyum takviyeleri hakkında uyarılarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, magnezyumun vücutta enerji üretiminden kas ve sinir sistemine, kalp ritminin düzenlenmesinden uyku kalitesine kadar pek çok mekanizmada görev aldığını vurguladı.

        EK TAKVİYE KARARI KİŞİYE ÖZEL OLMALI

        Topçugil, "Takviyeler; doğru endikasyon, uygun doz ve hekim değerlendirmesi olmadan bir alışkanlık haline getirilmemelidir. Magnezyumu günlük beslenme içinde yeterli almak çoğu zaman mümkündür. Ek takviye kararı kişiye özel verilmelidir. Magnezyum kasların gevşeyebilmesi, sinir iletiminin sağlıklı yürütülmesi, hücresel enerji döngüsünün sürdürülebilmesi ve kalp-damar sisteminin dengede kalması açısından temel bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinde yalnızca kramplar ve halsizlik değil, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, ritim bozukluğu eğilimi ve uykuya dalmada güçlük gibi şikayetler de görülebilir" dedi.

        REKLAM

        UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN MAGNEZYUMA YÖNELİM ARTTI

        Uzm. Dr. Füsun Topçugil, uyku kalitesini artırmak amacıyla magnezyuma yöneliminin dikkat çekici ölçüde arttığını belirterek, "Magnezyum bazı kişilerde gevşeme ve sakinleşme üzerinden uykuya geçişi kolaylaştırabilir; ancak tek başına bir tedavi olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı.

        Uzm. Dr. Topçugil, “Düzenli egzersiz, ekran maruziyetinin azaltılması ve stres yönetimi olmadan yalnızca takviyeden kalıcı fayda beklemek gerçekçi değildir" diye ekledi.

        MAGNEZYUM TAKVİYESİNİ FAZLA ALMANIN RİSKLERİ VAR

        Topçugil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yetişkin kadınlarda ortalama günlük gereksinim yaklaşık 320 mg, erkeklerde 420 mg civarındadır. Bu gereksinimin öncelikle dengeli bir beslenme ile karşılanması esastır. Ispanak, kabak çekirdeği, badem, tam tahıllar ve baklagiller düzenli tüketildiğinde, birçok kişide ek takviyeye gereksinim kalmayabilir. Takviye başlanacaksa; kişinin yaşı, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve beslenme düzeni birlikte değerlendirilmelidir."

        Magnezyum takviyesini fazla almanın riskleri olduğunu kaydeden Topçugil, "Yüksek doz magnezyum; ishal, mide bulantısı, karın krampları gibi sindirim şikayetlerine yol açabilir, bazı kişilerde tansiyon düşüklüğü ve çarpıntı hissi tetiklenebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde ise birikme riski nedeniyle kontrolsüz kullanım ciddi sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve antibiyotiklerle etkileşim olabileceği için, düzenli ilaç kullanan hastaların takviye kararını hekimleriyle birlikte vermesi gerekir. Magnezyum eksikliğinin laboratuvar testleriyle doğrulandığı, beslenme yoluyla ihtiyacın karşılanamadığı veya kas krampları, uyku bozukluğu, kronik yorgunluk gibi şikayetlerin belirginleştiği durumlarda takviyeler faydalı olabilir. Burada önemli olan nokta, takviyenin kişiye özel seçilmesi ve hekim kontrolünde düzenlenmesidir. Doğru form ve uygun doz belirlendiğinde magnezyum takviyesi hem uyku kalitesine hem de genel enerji dengesine olumlu etki yaratır" dedi.

        Uzm. Dr. Füsun Topçugil, “Magnezyum, sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Dengeli beslenme ile çoğu zaman ihtiyacı karşılamak mümkün olmayabilir. Burada önemli olan, kişinin ihtiyacının doğru değerlendirilmesi ve hekim gözetiminde karar verilmesidir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #magnezyum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?