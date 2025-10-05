Magnezyum kullanmak gereklilik mi yoksa trend mi?

Son dönemde sosyal medyada hızla popülerleşen magnezyum takviyeleri hakkında uyarılarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, magnezyumun vücutta enerji üretiminden kas ve sinir sistemine, kalp ritminin düzenlenmesinden uyku kalitesine kadar pek çok mekanizmada görev aldığını vurguladı.

EK TAKVİYE KARARI KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Topçugil, "Takviyeler; doğru endikasyon, uygun doz ve hekim değerlendirmesi olmadan bir alışkanlık haline getirilmemelidir. Magnezyumu günlük beslenme içinde yeterli almak çoğu zaman mümkündür. Ek takviye kararı kişiye özel verilmelidir. Magnezyum kasların gevşeyebilmesi, sinir iletiminin sağlıklı yürütülmesi, hücresel enerji döngüsünün sürdürülebilmesi ve kalp-damar sisteminin dengede kalması açısından temel bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinde yalnızca kramplar ve halsizlik değil, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, ritim bozukluğu eğilimi ve uykuya dalmada güçlük gibi şikayetler de görülebilir" dedi.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN MAGNEZYUMA YÖNELİM ARTTI

Uzm. Dr. Füsun Topçugil, uyku kalitesini artırmak amacıyla magnezyuma yöneliminin dikkat çekici ölçüde arttığını belirterek, "Magnezyum bazı kişilerde gevşeme ve sakinleşme üzerinden uykuya geçişi kolaylaştırabilir; ancak tek başına bir tedavi olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Topçugil, “Düzenli egzersiz, ekran maruziyetinin azaltılması ve stres yönetimi olmadan yalnızca takviyeden kalıcı fayda beklemek gerçekçi değildir" diye ekledi. MAGNEZYUM TAKVİYESİNİ FAZLA ALMANIN RİSKLERİ VAR Topçugil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yetişkin kadınlarda ortalama günlük gereksinim yaklaşık 320 mg, erkeklerde 420 mg civarındadır. Bu gereksinimin öncelikle dengeli bir beslenme ile karşılanması esastır. Ispanak, kabak çekirdeği, badem, tam tahıllar ve baklagiller düzenli tüketildiğinde, birçok kişide ek takviyeye gereksinim kalmayabilir. Takviye başlanacaksa; kişinin yaşı, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve beslenme düzeni birlikte değerlendirilmelidir." Magnezyum takviyesini fazla almanın riskleri olduğunu kaydeden Topçugil, "Yüksek doz magnezyum; ishal, mide bulantısı, karın krampları gibi sindirim şikayetlerine yol açabilir, bazı kişilerde tansiyon düşüklüğü ve çarpıntı hissi tetiklenebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde ise birikme riski nedeniyle kontrolsüz kullanım ciddi sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve antibiyotiklerle etkileşim olabileceği için, düzenli ilaç kullanan hastaların takviye kararını hekimleriyle birlikte vermesi gerekir. Magnezyum eksikliğinin laboratuvar testleriyle doğrulandığı, beslenme yoluyla ihtiyacın karşılanamadığı veya kas krampları, uyku bozukluğu, kronik yorgunluk gibi şikayetlerin belirginleştiği durumlarda takviyeler faydalı olabilir. Burada önemli olan nokta, takviyenin kişiye özel seçilmesi ve hekim kontrolünde düzenlenmesidir. Doğru form ve uygun doz belirlendiğinde magnezyum takviyesi hem uyku kalitesine hem de genel enerji dengesine olumlu etki yaratır" dedi.