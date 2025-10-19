Maher Zain Diyarbakır'da
Maher Zain, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan, dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine
sahip Maher Zain, ruhu besleyen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Maher Zain, duygusal melodileri ve ilham veren sözleriyle
sanatseverleri Kurşunlu Camii Meydanı’nda maneviyat ve müzik dolu bir yolculuğa çıkarttı.
Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan; barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine
ilham veren Maher Zain, sahnedeki güçlü enerjisiyle hayranlarını büyüledi.
Yoğun ilgi gören konser, her yaş grubundan binlerce müzikseveri bir araya getirerek Diyarbakır’ın
kültürel zenginliğine anlamlı bir katkı sundu. Zain, Filistin bayrakları eşliğinde “Ya Habiba Ya Falastin”
şarkısını söyleyerek Filistin mücadelesine bir kez daha destek verdi.