Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Maher Zain Diyarbakır'da

        Maher Zain Diyarbakır'da

        Maher Zain, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 19.10.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maher Zain Diyarbakır'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan, dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine

        sahip Maher Zain, ruhu besleyen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

        Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Maher Zain, duygusal melodileri ve ilham veren sözleriyle

        sanatseverleri Kurşunlu Camii Meydanı’nda maneviyat ve müzik dolu bir yolculuğa çıkarttı.

        Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan; barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine

        ilham veren Maher Zain, sahnedeki güçlü enerjisiyle hayranlarını büyüledi.

        Yoğun ilgi gören konser, her yaş grubundan binlerce müzikseveri bir araya getirerek Diyarbakır’ın

        kültürel zenginliğine anlamlı bir katkı sundu. Zain, Filistin bayrakları eşliğinde “Ya Habiba Ya Falastin”

        şarkısını söyleyerek Filistin mücadelesine bir kez daha destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        Şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
        Şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum