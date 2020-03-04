DHA

Ekvador´un Azuay bölgesindeki Cuenca kentinde bir hapishanede sıcaktan bunalan mahkumlar, hapishanenin bahçesini suyla doldurarak yüzme havuzuna çevirdi.

DHA'nın haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Görüntülerde, mahkumların suda yüzdüğü ve basket potasına çıkarak suya atladıkları görüldü. Mahkumların yüzdüğü sırada çevrede gardiyan ya da güvenlik görevlisinin bulunmaması ise dikkat çekti.

Azuay Valisi Xavier Martinez, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin doğruluğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını; bu tarz şeylere izin verilmemesi gerektiğini belirtti.