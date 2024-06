Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, sahne öncesinde; "Herkesin bayramını kutluyorum, sahne öncesinde hep heyecanım oluyor. Eski bayramların tadı şimdilerde yok. Şimdi daha farklı her şey. Uzun bir süre ara verdikten sonra her çıkışımda sanki ilk kez çıkıyormuşum gibi oluyor. Gösterilen ilgi çok hoşuma gidiyor. Aynı anda her kuşağa hitap etmek çok güzel bir duygu. Harika bir gece olacak" dedi.

40 kişilik bir ekibinin olduğunu ve her konsere onlarla birlikte gittiğini de dile getiren Mahsun Kırmızıgül; "Bir çok insan gittiği yerlere ekibini götürmüyor. Ben hep onlarla beraber gidiyorum. Birçok kişi bu yüzden playback yapıyor. Bizim halka olan saygımız çok fazla. İnsanlar sizi dinlemeye geliyorsa dünyanın neresinde olursa olsun onlara en güzelini sunmak zorundasınız. Eleştirmiyorum ama bu çok yanlış bir şey" diyerek playback yapan şarkıcılara da gönderme yaptı.