        Haberler Gündem 3. Sayfa Maktul 75, katil 15 yaşında! | Son dakika haberleri

        Maktul 75, katil 15 yaşında!

        Zonguldak'ta evinde bıçaklanmış halde bulunan 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in katil zanlısının 15 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:09
        Maktul 75, katil 15 yaşında!
        Zonguldak'ta 75 yaşındaki yaşlı adamın evde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada olayın failinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre tutuklanan katil zanlısı, ifadesinde annesinin telefonundaki mesajları görünce olayı işlediğini söyledi.

        DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

        Geçen 8 Kasım günü Yeşil Mahalle'de yaşanan olayda 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz biçimde kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen yaşlı adam, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        TUTUKLANDI, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı. Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Son dakika haberler
